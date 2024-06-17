Армения повторила атаку на Кельбаджарский район Азербайджана

Второй раз за сутки армянские солдаты напали на азербайджанских военных у приграничного села Моллабайрамлы (Кельбаджарский район Азербайджана). Вновь в середине дня они завязали перестрелку, но на этот раз их активность удалось быстро подавить ответным огнем.

Как рассказали в Минобороны Азербайджана, сегодня около 12:00 по московскому времени армянские войска еще раз обстреляли из автоматов и пулеметов те же приграничные пункты азербайджанских военных в Кельбаджарском районе АР, что обстреливались накануне в течение трех часов.

Таким образом, второй раз за сутки ВС Армении предприняли оружейную атаку на азербайджанское село Моллабайрамлы. В оборонном ведомстве Азербайджана подчеркнули, что огонь был оперативно подавлен ответными ударами азербайджанских военных.

Напомним, что в пятницу приграничные армейские пункты у села Моллабайрамлы находились под огнем неприятеля с 11:35 по 14:35 по московскому времени. Они также были прекращены силовым ответом азербайджанских военнослужащих.

Ранее в этом месяце армянская армия несколько раз обстреливала азербайджанские приграничные пункты в Нахчыванской Автономной Республике. При этом Ереван отрицает факты перестрелок.