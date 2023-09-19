Доллар на открытии торгов Мосбиржи снова идет вверх

Опубликовано: 7:27, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Утренние торги на Московской валютной бирже сегодня стартовали разнонаправлено: доллар, пусть ненамного, снова пошел в рост, курс евро снизился, а курс юаня остался неизменным.

Курс доллара к рублю сегодня на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,5 копейки и пока торгуется за 96,55 рубля.

А вот курс евро пошел вниз: европейская валюта подешевела на 13,5 копейки и сейчас стоит 102,92 рубля, передает ТАСС.

Курс китайской национальной валюты остался прежним: юань торгуется за 13,21 рубля.

При сохранении нынешних условий и денежно-кредитной политики российская валюта будет терять по 2 рубля в месяц и уже к началу второго квартала 2024 года опустится до 110 рублей за доллар, прогнозируют эксперты "Росконгресса".

Спасти ситуацию может введение 100%-ной репатриации валютной выручки, в этом случае курс рубля по отношению к доллару может стать даже выше комфортного для бюджета диапазона в 80-90 рублей за доллар, говорится в докладе "Росконгресса" "Перспективы рубля: валютный контроль или девальвация?", передает РИА Новости.

"Если выбран вариант постепенного контролируемого ослабления рубля, что в рамках текущей бюджетной политики может быть оправдано, курс будет терять примерно 2 рубля в месяц в среднем. Это предполагает курс в районе 110 рублей и ниже уже ко второму кварталу 2024 года при сохранении нынешних условий, то есть при отсутствии изменений в валютном контроле, денежно-кредитной политике, неформальных требованиях к экспортерам, серьезном росте цены на нефть"

- доклад "Росконгресса"