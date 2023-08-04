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Доллар – 95

Доллар – 95
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Доллар возвращает утраченные позиции: стоимость американской валют подскакивала до 95 рублей за доллар. Европейская валюта также демонстрировала рост.

Март 2022 года наступил для доллара на дневных торгах Московской биржи:  тогда, как и сейчас, стоимость американской валюты поднималась выше 95 рублей.

На краткий промежуток времени американская валюта достигала 95 рублей. Затем началось плавное снижение. На момент 12.10 доллар стоит 94,95 рублей. Стоимость  евро составляет 103,83 рубля. Цена на юань незначительно росла, сейчас стоимость китайской валюты составляет 13,17 рубля.

Доллар ушел вниз на утренних торгах

Доллар ушел вниз на утренних торгах

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