Американский газ: производство, цены и покупатели

Сколько природного газа в США?
США на четвёртом месте в мире по разведанным запасам газа после России, Ирана и Катара. По состоянию на 2025 год, они составляют 13,4 трлн кубометров или 10,3% от общемировых запасов. Американского газа в 3,6 раза меньше, чем российского, и чуть больше, чем туркменского.
Сколько газа добывают в США?
В США добывают больше всего газа в мире: на Америку приходится более 44% глобального производства. На сегодняшний день оно составляет 1,35 трлн кубометров в год. Россия добывает в два раза меньше - около 670 млрд кубометров газа в год. При нынешних темпах добычи американского газа хватит примерно на 13 лет.
Сколько газа США потребляют?
США как первая экономика мир, потребляет больше всего газа в мире: чуть более 900 млрд кубометров в год. Американские объемы потребления почти в два раза больше чем в России и в три раза больше, чем в Китае. Более 130 млрд кубометров неиспользованного дома газа могут быть отправлены на экспорт.
Сколько американского газа идет на экспорт?
По данным за 2024 год, экспорт американского природного газа составляет почти 340 млн кубометров в день или почти 125 млрд кубометров в год. Начиная с 2023 года США - крупнейший в мире экспортёр газа, более того, как поставки, так и стоимость американского газа растут последние два года.
Какой газ экспортирует США?
По трубопроводам природный газ США доставляет внутренним потребителям и покупателям в Мексике, а остальной экспорт обеспечивается за счёт сжиженного природного газа - СПГ. Чтобы газ в таком виде можно было экспортировать, его охлаждают до - 161 ℃ и перевозят на специальных танкерах.
Где и как добывают газ в США?
В начале 2000х годов добыча природного газа в США практически не велась: миллиарды долларов тратились на строительство терминалов для импорта СПГ от основных производителей - Катара и Австралии. Всё изменилось в середине 2000х годов на фоне бума сланцевой добычи и горизонтального бурения, что значительно облегчило добычу газа. Начиная с 2007 года производство газа в США начинает расти, а к 2017 году увеличивается на 50% процентов. Сегодня добыча природного газа в Америке на 86% больше, чем 18 лет назад, и продолжает расти. Терминалы для импорта СПГ были переоборудованы в экспортные терминалы, строятся дополнительные мощности.
70% добычи газа в США приходятся на пять штатов:
- Техас - 28%
- Пенсильвания - 18%
- Луизиана - 10%
- Западная Вирджиния - 8%
- Нью-Мексико - 8%
Крупнейшие американские газовые компании - Exxon Mobil, Chevron и ConocoPhillips.
Сколько стоит американский газ?
Стоимость американского газа определяется на хабе Henry Hub, который находится в городе Ират в штате Луизиана. Henry Hub - точка ценообразования для фьючерсов на природный газ на Нью-Йоркской товарной бирже с 1990 года. Цены на Henry Hub - ориентир для всего американского рынка газа и частично для мирового СПГ. Ценообразование на Henry Hub основано на фактическом спросе и предложении на газ как на отдельный товар. Стоимость американского газа за год выросла более чем в два раза с $1,83 до $4 за миллион БТЕ или 0,048 кубометра газа.
Как США экспортируют СПГ?
Торговля американским СПГ осуществляется следующим образом: покупатели получают право собственности на груз в экспортном терминале и сами организуют доставку. Затем американский СПГ доставляется в пункт назначения, при этом покупатель может запросить у конечного потребителя любую цену на приобретённый в США газ.
Кто покупает американский газ?
По данным за 2024 год, основной покупатель американского газа - это европейские страны. На них в общем приходится почти 51,8% экспорта природного газа из США. На втором месте Азия - 37,5%, на третьем Латинская Америка - 10,8%. В пятерке главных импортёров американского СПГ:
- Нидерланды
- Франция
- Япония
- Германия
- Индия.
В отопительный сезон еще больше американского СПГ, более 80% приходится на Европу.
Какое будущее у американского газа?
Последние три администрации США (Обамы, Трампа и Байдена) последовательно увеличивали добычу американского газа, в первую очередь, для достижения собственной энергетической независимости. Начиная с 2023 года ситуация кардинально изменилась: США стали крупнейшим экспортёром природного газа в мире, обойдя по этому показателю Россию и Катар.
Вернувшись в кресло президента в 2025 году, Дональд Трамп чётко заявил о том, что намерен обеспечить США энергетическое превосходство в мире. Свою энергетическую доктрину Трамп выражает фразой ”Бури, детка, бури!” (Drill, baby, dill!), призывая американские компании добывать и продавать больше газа, строить и открывать новые экспортные терминалы, а импортёров покупать больше СПГ из США, в том числе и под угрозой введения пошлин на их экспортные товары. В свою очередь министр энергетики США, Крис Райт, в интервью Bloomberg в середине марта заявил, что в ближайшие два-три года производство природного газа в стране значительно увеличится.