Американский газ: производство, цены и покупатели

США - крупнейший в мире производитель, потребитель и экспортер газа. Где добывают газ в США, кому его продают и сколько он стоит - рассказываем в этом материале.

Сколько природного газа в США?

США на четвёртом месте в мире по разведанным запасам газа после России, Ирана и Катара. По состоянию на 2025 год, они составляют 13,4 трлн кубометров или 10,3% от общемировых запасов. Американского газа в 3,6 раза меньше, чем российского, и чуть больше, чем туркменского.

Сколько газа добывают в США?

В США добывают больше всего газа в мире: на Америку приходится более 44% глобального производства. На сегодняшний день оно составляет 1,35 трлн кубометров в год. Россия добывает в два раза меньше - около 670 млрд кубометров газа в год. При нынешних темпах добычи американского газа хватит примерно на 13 лет.

Сколько газа США потребляют?

США как первая экономика мир, потребляет больше всего газа в мире: чуть более 900 млрд кубометров в год. Американские объемы потребления почти в два раза больше чем в России и в три раза больше, чем в Китае. Более 130 млрд кубометров неиспользованного дома газа могут быть отправлены на экспорт.

© Фото: © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько американского газа идет на экспорт?

По данным за 2024 год, экспорт американского природного газа составляет почти 340 млн кубометров в день или почти 125 млрд кубометров в год. Начиная с 2023 года США - крупнейший в мире экспортёр газа, более того, как поставки, так и стоимость американского газа растут последние два года.

Какой газ экспортирует США?

По трубопроводам природный газ США доставляет внутренним потребителям и покупателям в Мексике, а остальной экспорт обеспечивается за счёт сжиженного природного газа - СПГ. Чтобы газ в таком виде можно было экспортировать, его охлаждают до - 161 ℃ и перевозят на специальных танкерах.

Где и как добывают газ в США?

В начале 2000х годов добыча природного газа в США практически не велась: миллиарды долларов тратились на строительство терминалов для импорта СПГ от основных производителей - Катара и Австралии. Всё изменилось в середине 2000х годов на фоне бума сланцевой добычи и горизонтального бурения, что значительно облегчило добычу газа. Начиная с 2007 года производство газа в США начинает расти, а к 2017 году увеличивается на 50% процентов. Сегодня добыча природного газа в Америке на 86% больше, чем 18 лет назад, и продолжает расти. Терминалы для импорта СПГ были переоборудованы в экспортные терминалы, строятся дополнительные мощности.

70% добычи газа в США приходятся на пять штатов:

Техас - 28%

Пенсильвания - 18%

Луизиана - 10%

Западная Вирджиния - 8%

Нью-Мексико - 8%

Крупнейшие американские газовые компании - Exxon Mobil, Chevron и ConocoPhillips.

Сколько стоит американский газ?

Стоимость американского газа определяется на хабе Henry Hub, который находится в городе Ират в штате Луизиана. Henry Hub - точка ценообразования для фьючерсов на природный газ на Нью-Йоркской товарной бирже с 1990 года. Цены на Henry Hub - ориентир для всего американского рынка газа и частично для мирового СПГ. Ценообразование на Henry Hub основано на фактическом спросе и предложении на газ как на отдельный товар. Стоимость американского газа за год выросла более чем в два раза с $1,83 до $4 за миллион БТЕ или 0,048 кубометра газа.

Как США экспортируют СПГ?

Торговля американским СПГ осуществляется следующим образом: покупатели получают право собственности на груз в экспортном терминале и сами организуют доставку. Затем американский СПГ доставляется в пункт назначения, при этом покупатель может запросить у конечного потребителя любую цену на приобретённый в США газ.

© Фото: © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто покупает американский газ?

По данным за 2024 год, основной покупатель американского газа - это европейские страны. На них в общем приходится почти 51,8% экспорта природного газа из США. На втором месте Азия - 37,5%, на третьем Латинская Америка - 10,8%. В пятерке главных импортёров американского СПГ:

Нидерланды

Франция

Япония

Германия

Индия.

В отопительный сезон еще больше американского СПГ, более 80% приходится на Европу.

Какое будущее у американского газа?

Последние три администрации США (Обамы, Трампа и Байдена) последовательно увеличивали добычу американского газа, в первую очередь, для достижения собственной энергетической независимости. Начиная с 2023 года ситуация кардинально изменилась: США стали крупнейшим экспортёром природного газа в мире, обойдя по этому показателю Россию и Катар.

Вернувшись в кресло президента в 2025 году, Дональд Трамп чётко заявил о том, что намерен обеспечить США энергетическое превосходство в мире. Свою энергетическую доктрину Трамп выражает фразой ”Бури, детка, бури!” (Drill, baby, dill!), призывая американские компании добывать и продавать больше газа, строить и открывать новые экспортные терминалы, а импортёров покупать больше СПГ из США, в том числе и под угрозой введения пошлин на их экспортные товары. В свою очередь министр энергетики США, Крис Райт, в интервью Bloomberg в середине марта заявил, что в ближайшие два-три года производство природного газа в стране значительно увеличится.