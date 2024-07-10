Нацбанк Казахстана укрепит пенсионные активы

Национальный банк Казахстана планирует в ближайшее время возобновить закупку долларов США, чтобы укрепить портфель пенсионных активов ЕНПФ – только в марте он планирует закупить около $250 млн.

Национальный банк Казахстана возобновляет покупку американских долларов – валюта пойдет в портфель пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) страны, сообщили в пресс-службе регулятора.

"Нацбанк возобновляет покупку долларов США в портфель пенсионных активов ЕНПФ. Планируемый объем приобретения в марте составляет не более $250 млн. Приобретение валюты будет осуществляться в зависимости от рыночной конъюнктуры"

- Нацбанк Казахстана

Такое решение в Нацбанке объяснили укреплением курса тенге, а также тем, что текущая валютная доля пенсионных активов ЕНПФ упала ниже 40%, в то время как укрепившийся курс тенге еще больше усугубляет это падение, передает Sputnik Казахстан.

Кроме того, в феврале из Национального фонда Казахстана было продано $600 млн, что заметно сказалось на его запасах валюты, к тому же, в марте банк снова может продать от $700 до $800 млн по заявкам правительства, рассказали в пресс-службе финансового регулятора.