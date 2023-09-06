Дети стали в 1,5 раза меньше умирать в Дагестане

Опубликовано: 20:04, 6 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Младенческая смертность заметно сократилась в Дагестане в этом году. О позитивной тенденции рассказал глава республиканского правительства.

Уровень младенческой смертности упал в последнее время в Дагестане, хорошую новость озвучил дагестанский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"По сведениям премьера-министра, за семь месяцев 2023 года (в Дагестане) умерло 102 ребенка в возрасте до одного года, за такой же период в 2022 году – 165 младенцев"

– пресс-служба правительства

Были названы и причины улучшения показателя. Сократить смертность удалось благодаря работе по раннему выявлению детских болезней. Важную роль сыграло и повышение квалификации медиков, причем как врачей, так и медперсонала.