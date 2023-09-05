Опубликовано: 10:10, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жители регионов СКФО в этом году стали больше тратить на антидепрессанты. Лидером по данному показателю стал Дагестан. Чаще стали покупать препараты и в Чечне.

В 2023 году траты на приобретение антидепрессантов увеличились на Северном Кавказе, говорится в исследовании агентства DSM Group.

Лидером по данному показателю стал Дагестан, который реализовал свыше 106 тыс упаковок на 81,5 млн рублей (+7% и +8% соответственно).

Продажи увеличились и в Чечне - 52,9 тыс упаковок на 44,1 млн рублей (21% и 33%). В КБР было продано более 25 тыс упаковок на 17,2 млн рублей (27% и 38%).

В Северной Осетии продажи препаратов уменьшились на 2% - почти 30 тыс препаратов было реализовано. Однако жители региона потратили на них 20,8 млн рублей (13%).

Аналогичная картина произошла и в КЧР - продажи упали на 1% (23,5 тыс упаковок), а продажи выросли на 6% (18,1 млн рублей).

Что касается Ставрополья и Ингушетии, то в этих субъектах их сбыт упал. С начала года в Ставропольском крае было продано 125 тыс упаковок (-7%) на 63,8 млн рублей (-3%). В Ингушетии реализовали свыше 16 тыс лекарств на 11,8 млн рублей (-12%).