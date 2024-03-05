Дагестанский бизнес расширит присутствие в Узбекистане

Торгпредство РФ в Узбекистане провело встречу, участниками которой стали представители производственных предприятий Дагестана. Обсуждались различные аспекты работы на рынке Узбекистана, включая особенности законодательства, порядки осуществления трансграничных платежей и состояние логистической инфраструктуры.

Торговое представительство России в Узбекистане провело онлайн-встречу с представителями деловых кругов Дагестана.

Участниками встречи были представители различных бизнес-сфер: это и представители легкой промышленности, и сферы производства продуктов питания, а также различных строительных производств.

В ходе переговоров было отмечено, что современный бизнес требует постоянного обмена информацией и опытом между различными регионами и странами.

Основные темы встречи

«В ходе онлайн-встречи заместитель торгового представителя Российской Федерации в Узбекистане Игорь Камынин поделился ценной информацией с представителями бизнеса Дагестана. Он рассказал о различных аспектах работы на рынке Узбекистана, включая особенности законодательства, порядки осуществления трансграничных платежей и состояние логистической инфраструктуры»

– пресс-служба торгпредства.

Кроме того, в ходе переговоров поднимался вопрос о важности развития двустороннего сотрудничества между Дагестаном и Узбекистаном.

Также в релизе подчеркнуто, что подобные встречи играют важную роль в развитии бизнеса и укреплении деловых связей между регионами. Они позволяют представителям различных рынков узнавать о новейших тенденциях, делиться опытом и налаживать партнерские отношения. Благодаря таким мероприятиям бизнесмены могут быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и находить новые возможности для сотрудничества.