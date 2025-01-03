Вестник Кавказа

Самолет Uzbekistan Airways из Бухары садился в Москве на одном двигателе

Самолет Uzbekistan Airways из Бухары садился в Москве на одном двигателе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня у пассажирского авиалайнера А-320 узбекской авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявшего рейос по маршруту Бухара – Москва, при подлете к столичному аэропорту Внуково, отказал один из двух турбореактивных двигателей.

Сегодня у пассажирского авиалайнера А-320 узбекской авиакомпании Uzbekistan Airways, летевшего из Бухары в Москву, отказал один из двух турбореактивных двигателей, сажать авиалайнер с пассажирами экипажу пришлось лишь на одном из них, сообщил Telegram-канал Aviaincident.

"При выполнении полета ВС по маршруту на высоте 4000 ft, КВС доложил об отказе двигателя №2. Решение КВС продолжать заход на аэродром назначения, запросил приоритет для захода на посадку. На аэродроме Внуково объявлена тревога Код "Синий". Самолет А-320, рег/UK32014, рейс UZB9607 Бухара - Москва (Внуково). Эксплуатант – Авиакомпания Uzbekistan Airways"

- Aviaincident

Код "синий" говорит о том, что авиапроисшествие произошло в полете воздушного судна, сигнал об отказе двигателя поступил экипажу на подлете к аэропорту Внуково. Авиалайнер удалось благополучно посадить.

Уже при проверке в столичной воздушной гавани авиаперевозчик подтвердил техническую неисправность авиалайнера, из-за чего были задержаны сразу несколько рейсов - HY9628 вылетит из Москвы в 17:25, HY9627 отправится в Москву из Ферганы лишь завтра, 16 января, в 00:50, а рейс HY9608 вылетит из Москвы в Бухару 16 января в 04:50.

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