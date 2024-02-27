Дагестан - бизнес-лидер Северного Кавказа

В результате исследования было установлено, что в 2023 году на Северном Кавказе было открыто 5,3 тыс организаций. Лидером стал Дагестан - свыше 1,7 тыс предприятий.

Аналитик дочерней компании Сбера "Деловая среда" проанализировали свыше 150 тыс ИП и ООО, которые запустились в прошлом году через сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета.

Исследователи сообщили, что всего на Северном Кавказе в 2023 году было зарегистрировано свыше 5,3 тыс организаций и ИП. Это почти в два раза больше показателей 2022 года.

Лидером на Кавказе стал Дагестан, где в 2023 году было открыто более 1,7 тыс компаний. В тройку на Кавказе вошли Северная Осетия, а также Кабардино-Балкария.

Дагестан популярен и востребован

Как отметил аналитик "Вестника Кавказа" Мурад Устаров, количество зарегистрированных предприятий и компаний в республике с каждым годом растет. "Дагестан сегодня популярен и востребован. Мы видим, как сегодня развивается туризм в регионе, который лет 5-10 назад даже не мог конкурировать с курортами Краснодарского края или другими республиками Северного Кавказа. Сейчас наблюдается значительный рост количества туристических агентств и туроператоров, а также гостиничного бизнеса", - заявил он.

"Однако не один туризм делает Дагестан бизнес-лидером Кавказа. Особый интерес у дагестанцев вызывают интернет-продажи. Количество интернет-магазинов в республике также увеличивается. Причем предприниматели специализируются как на одежде, технике, машинах, так и на местной продукции. И говоря о последнем, надо сказать, что сегодняшний спрос на дагестанское мясо, алкогольную продукцию и другие товары дает толчок сельскому хозяйству, животноводству и виноградарству", - подчеркнул аналитик.

"В целом, такая тенденция не может не радовать, поскольку это способствует появлению рабочих мест, занятости населения и созданию позитивного имиджа республики. Надо добавить, что в силу ряда причин Дагестан не до конца раскрыл свой потенциал. Но уверен, что регион будет работать в этом направлении, поскольку на республику есть большой спрос не только в России, но и за пределами страны", - заключил Мурад Устаров.