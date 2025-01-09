Аэропорт Ферганы сменил на новое свое светосигнальное оборудование

Уровень безопасности полетов существенно вырос в аэропорту Ферганы, сообщает управляющая компания Uzbekistan Airports.
В заявлении указано, что вплоть до настоящего времени в воздушной гавани действовало оборудование, изготовленное 40 лет назад, в 1984 году. За это врем оно проработало более трех сроков эксплуатации. Системы серьезно устарели, как морально, так и технически, и не соответствовали как внутренним требованиям Узбекистана, так и запросам ИКАО.
В компании пояснили, что воздушные суда могли заходить на посадку лишь с одного курса. Кроме того, освещенность была слишком низкой. Экипажи самолетов постоянно жаловались на сложности.
Так как аэропорт Ферганы используется совместно с Минобороны, то Uzbekistan Airports и оборонное ведомство договорились совместно установить современное оборудование.
"Новая система светосигнального оборудования позволит обеспечить точный заход на посадку по первой категории ИКАО CAT-I с обоих курсов в дневное и ночное время в сложных метеорологических условиях с дальностью видимости на ВПП 750х60м"
– компания
Все пусконаладочные работы завершены, оборудование прошло летную проверку.
Напомним, месяц назад в Фергане на АЗС взорвался газ. В результате погиб один человек, еще четверо пострадали.