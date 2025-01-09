Вестник Кавказа

Аэропорт Ферганы сменил на новое свое светосигнальное оборудование

Аэропорт Ферганы сменил на новое свое светосигнальное оборудование
© Фото: Uzbekistan Airports
Важное обновление было совершено в аэропорту города Ферганы (восточная часть Узбекистана). Там на взлетно-посадочной полосе было заменено светосигнальное оборудование.

Уровень безопасности полетов существенно вырос в аэропорту Ферганы, сообщает управляющая компания Uzbekistan Airports.

В заявлении указано, что вплоть до настоящего времени в воздушной гавани действовало оборудование, изготовленное 40 лет назад, в 1984 году. За это врем оно проработало более трех сроков эксплуатации. Системы серьезно устарели, как морально, так и технически, и не соответствовали как внутренним требованиям Узбекистана, так и запросам ИКАО.

В компании пояснили, что воздушные суда могли заходить на посадку лишь с одного курса. Кроме того, освещенность была слишком низкой. Экипажи самолетов постоянно жаловались на сложности.

Так как аэропорт Ферганы используется совместно с Минобороны, то Uzbekistan Airports и оборонное ведомство договорились совместно установить современное оборудование.

"Новая система светосигнального оборудования позволит обеспечить точный заход на посадку по первой категории ИКАО CAT-I с обоих курсов в дневное и ночное время в сложных метеорологических условиях с дальностью видимости на ВПП 750х60м"

– компания

Все пусконаладочные работы завершены, оборудование прошло летную проверку.

Напомним, месяц назад в Фергане на АЗС взорвался газ. В результате погиб один человек, еще четверо пострадали.

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