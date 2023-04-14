Дагестанские товары появятся в российских магазинах

Опубликовано: 20:55, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наиболее востребованные товары из Дагестана в скором времени появятся в продаже во многих регионах России - нарастить их продажи главе региона поручил вице-премьер Александр Новак.

Глава Дагестана Сергей Меликов сегодня на встрече с вице-премьером России Александром Новаком доложил о производственных и экономических показателях в регионе, включая рост промышленности и сельского хозяйства.

В ходе встречи Александр Новак поручил Сергею Меликову проработать возможности наращивания продажи продажи востребованных товаров из региона внутри страны, передает ТАСС.

Меликов и Новак также обсудили инвестиции, численность занятых, доходы населения, а также перспективы реализации проектов по развитию туризма. Глава региона рассказал вице-премьеру и о ходе проработки концепции Каспийского прибрежного кластера, в который войдут курорт, особая экономическая зона, детский лагерь и рекреационный комплекс "Каякент".