Опубликовано: 2:33, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2023 году Дербентский музей-заповедник намерен принять в три раза больше туристов, чем в прошлом году. Таким образом, в музее рассчитывают на турпоток в размере 1,8 млн человек.

Поток посетителей музея-заповедника в Дербенте в этом году может вырасти в три раза по сравнению с данными за 2022 год.

Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник принял в прошлом году 620 тыс туристов. В новом сезоне учреждение готовится принять втрое больше гостей - порядка 1,8 млн человек, поделился глава учреждения Велиюлла Фаталиев.

Музей улучшает инфраструктуру в ожидании наплыва туристов: с западной стороны крепости Нарын-Кала вскоре парковка.

В город туристы едут не только ради знаменитого музея-заповедника, добавил Фаталиев. Регулярно появляются новые интересные места, парки, фонтаны.

Основной поток отдыхающих приезжает в Дербент из Москвы и Санкт-Петербурга, также много туристов едет в город из Перми, Волгограда и Астрахани.