Поток посетителей музея-заповедника в Дербенте в этом году может вырасти в три раза по сравнению с данными за 2022 год.
Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник принял в прошлом году 620 тыс туристов. В новом сезоне учреждение готовится принять втрое больше гостей - порядка 1,8 млн человек, поделился глава учреждения Велиюлла Фаталиев.
Музей улучшает инфраструктуру в ожидании наплыва туристов: с западной стороны крепости Нарын-Кала вскоре парковка.
В город туристы едут не только ради знаменитого музея-заповедника, добавил Фаталиев. Регулярно появляются новые интересные места, парки, фонтаны.
Основной поток отдыхающих приезжает в Дербент из Москвы и Санкт-Петербурга, также много туристов едет в город из Перми, Волгограда и Астрахани.