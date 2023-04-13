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Дербентский музей-заповедник ждет свыше 1,5 млн туристов

Дербентский музей-заповедник ждет свыше 1,5 млн туристов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В 2023 году Дербентский музей-заповедник намерен принять в три раза больше туристов, чем в прошлом году. Таким образом, в музее рассчитывают на турпоток в размере 1,8 млн человек.

Поток посетителей музея-заповедника в Дербенте в этом году может вырасти в три раза по сравнению с данными за 2022 год.

Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник принял в прошлом году 620 тыс туристов. В новом сезоне учреждение готовится принять втрое больше гостей - порядка 1,8 млн человек, поделился глава учреждения Велиюлла Фаталиев.

Музей улучшает инфраструктуру в ожидании наплыва туристов: с западной стороны крепости Нарын-Кала вскоре парковка.

В город туристы едут не только ради знаменитого музея-заповедника, добавил Фаталиев. Регулярно появляются новые интересные места, парки, фонтаны.

Основной поток отдыхающих приезжает в Дербент из Москвы и Санкт-Петербурга, также много туристов едет в город из Перми, Волгограда и Астрахани.

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