Опубликовано: 17:30, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жители и гости Дербента смогут разглядеть подземные водохранилища городской крепости. Музей-заповедник города раскроет семь замков водохранилища, куда ранее никого не впускали.

Глава дербентского музея-заповедника Велиюлла Фаталиев объявил об открытии для туристов из Дагестана, России и других стран мира закрытые ранее на семь замков подземные водохранилища.

Он напомнил, что средневековые водохранилища, закрытые до сегодняшнего времени на семь замков, распахнут свои двери для всех желающих. Руководитель заповедника добавил, что водохранилища крепости – это "святая святых".

Кроме того, на территории крепости будут проходить театральные представления, связанные с историей. Их организуют в пик туристического сезона. Зрители в это время смогут отведать национальные блюда Дагестана.

Помимо этого, как заявил Фаталиев, внутри Нарын-Калы появится гранатовый сад, планируется посадить около 300 деревьев. Он выразил уверенность, что появление сада на территории крепости увеличит число туристов в городе и станет очередным центром притяжения для отдыхающих.