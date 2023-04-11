Председатель дагестанского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу с руководителем Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщает пресс-служба кабинета министров Дагестана.
В ходе переговоров астраханский губернатор заявил о включении Махачкалы и Каспийска в круизный маршрут теплохода "Петр Великий". Он отметил, что данное судно станет авангардом круизного сообщения, а Дагестан примет в выходе "Петра" на рейд непосредственное участие.
При этом Бабушкин подчеркнул, что в круизный маршрут обязательно войдут все курортные города, которые омываются водами Каспийского моря.
Ранее глава Астраханской области побывал в Азербайджане вместе с мотопробегом "Каспий - море дружбы". До этого мотоциклисты были в Казахстане, Туркменистане и Иране.