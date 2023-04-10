Опубликовано: 13:30, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт правительства Азербайджана

Али Асадов провел в Баку встречу с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным, на которой обсуждались перспективы сотрудничества Азербайджана с российским регионом в различных сферах.

Азербайджанский премьер Али Асадов принял в Баку губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, который прибыл в Азербайджан с официальным визитом, сообщает пресс-служба правительства страны.

Стороны высоко оценили двустороннее сотрудничество Азербайджана и Астраханской области. На встрече была обсуждена роль партнерства в развитии и расширении отношений между Азербайджаном и России. Бабушкин рассказал, что в Астрахани в этом году пройдут мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева. Также на встрече поднималась тема мотопробега "Каспий – море дружбы", участники которого уже находятся в Азербайджане.

Помимо этого, Асадов и Бабушкин поговорили о перспективах совместного взаимодействия в экономике и торговле, транспортной и транзитной сферах и других областях.