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Премьер Азербайджана принял руководство Астраханской области

Али Асадов и Игорь Бабушкин
© Фото: сайт правительства Азербайджана
Али Асадов провел в Баку встречу с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным, на которой обсуждались перспективы сотрудничества Азербайджана с российским регионом в различных сферах.

Азербайджанский премьер Али Асадов принял в Баку губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, который прибыл в Азербайджан с официальным визитом, сообщает пресс-служба правительства страны.

Стороны высоко оценили двустороннее сотрудничество Азербайджана и Астраханской области. На встрече была обсуждена роль партнерства в развитии и расширении отношений между Азербайджаном и России. Бабушкин рассказал, что в Астрахани в этом году пройдут мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева. Также на встрече поднималась тема мотопробега "Каспий – море дружбы", участники которого уже находятся в Азербайджане.

Помимо этого, Асадов и Бабушкин поговорили о перспективах совместного взаимодействия в экономике и торговле, транспортной и транзитной сферах и других областях.

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