Российский Каспийский мотопробег прибыл в Баку

Опубликовано: 21:00, 8 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Телеграм-канал губернатора Астраханской области

Участники мотопробега «Каспий-море дружбы» прибыли в Баку. Цель мероприятия – укрепление добрососедских отношений между прикаспийскими государствами.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в составе мотоколонны, совершающей пробег под названием «Каспий-море дружбы» вокруг каспийского моря, в субботу, 8 апреля прибыл в Баку.

Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Азербайджан, о том, как проходит пробег и были ли какие-либо сложности с пересечением границ, Бабушкин заявил, что проезд проходит в штатном режиме во многом благодаря поддержке руководства прикаспийских стран.

«Мы проехали, потому что нас поддержали правительства всех прикаспийских государств. Были даны необходимые указания, поэтому мы ни на одной из границ не испытали никаких проблем»

– поделился региональный лидер.

Ранее сообщалось, что мотопробег вокруг каспийского моря «Каспий-море дружбы» стартовал 1 апреля. Сначала его участники посетили Казахстан, затем Туркмению и Иран. Последняя точка на пути маршрута – Азербайджан. Здесь у мотоциклистов была запланирована остановка в Баку.

Кроме того, участники пробега в знак поддержки соотечественников за рубежом посетили православные святыни и принимали участие в богослужениях в православных храмах.

На старте пробега Бабушкин, комментируя актуальность мероприятия, заявил, что главная цель мотопробега – укрепление добрососедских отношений между прикаспийскими государствами.

«Астраханская область давно уже стала геостратегическим регионом, который объединяет вокруг себя страны прикаспийской пятерки. Мы за эти дни проедем по всем пяти государствам прикаспийским. В каждом государстве у нас будут официальные встречи. Везде будем обсуждать вопросы нашего сотрудничества прикаспийского»

– говорил он.