Дагестан продолжает сбор средств для помощи палестинским беженцам

Порядка пятнадцати миллионов рублей было собрано неравнодушными жителями Дагестана в поддержку мирных жителей Палестины, пострадавших в результате очередной эскалации конфликта в Газе.
Средства будут направлены непосредственно тем, кто уже находится в республике. Кроме того, представители местного бизнеса выразили готовность трудоустроить всех желающих.
«Благотворительным фондом „Надежда“ уже собрано более 15 миллионов рублей для оказания ежемесячной помощи прибывшим в Дагестан из Палестины гражданам. Эти средства также предусмотрены для оплаты съемного жилья лицам, пожелавшим трудоустроиться»
– пресс-служба главы Дагестана
Напомним, что Дагестан – одна из первых республик СКФО, распахнувших двери для палестинских беженцев. Всего в республику прибыло более 150 человек, половина из них уже стали гражданами России.