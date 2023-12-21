Дагестан продолжает сбор средств для помощи палестинским беженцам

Жители Дагестана собрали порядка 15 млн для помощи жителей Палестины, которые прибыли в республику. Также создаются условия для трудоустройства беженцев.

Порядка пятнадцати миллионов рублей было собрано неравнодушными жителями Дагестана в поддержку мирных жителей Палестины, пострадавших в результате очередной эскалации конфликта в Газе.

Средства будут направлены непосредственно тем, кто уже находится в республике. Кроме того, представители местного бизнеса выразили готовность трудоустроить всех желающих.

«Благотворительным фондом „Надежда“ уже собрано более 15 миллионов рублей для оказания ежемесячной помощи прибывшим в Дагестан из Палестины гражданам. Эти средства также предусмотрены для оплаты съемного жилья лицам, пожелавшим трудоустроиться»

– пресс-служба главы Дагестана

Напомним, что Дагестан – одна из первых республик СКФО, распахнувших двери для палестинских беженцев. Всего в республику прибыло более 150 человек, половина из них уже стали гражданами России.