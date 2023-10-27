Центробанк поднял ключевую ставку перед Новым годом

Центробанк России повысил ключевую ставку до 16% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким, по итогам года инфляция составит 7,0-7,5%.

Последнее в этом году заседание совета директоров Банка России завершилось повышением ключевой ставки в стране до 16% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

"Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых"

- Центробанк РФ

В ЦБ отметили, что текущее инфляционное давление остается высоким, а годовая инфляция по итогам текущего года составит примерно 7,0-7,5%.

При этом в Банке заявили, что рост ВВП сложится выше прогнозов, которые были даны в октябре, и превысит 3%.

В регуляторе добавили, что будут и дальше принимать решения по ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции. По прогнозам, годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в новом году.