Бывший игрок "Милана" может побороться за кресло премьера Грузии

Мэр Тбилиси Каха Каладзе не исключил выдвижения на пост премьера Грузии. При этом он отметил, что сделает это не раньше 2025 года. Он заявил, что есть множество проектов, которые надо закончить.

Бывший футболист итальянского "Милана", а ныне генсек правящей партии "Грузинская мечта" и тбилисский мэр Каха Каладзе сообщил, что может побороться за пост премьера страны.

При этом он отметил, что попробует это сделать не раньше 2025 года, когда у него истечет срок пребывания на посту градоначальника.

"Ничего не исключено. Все впереди. Однако, как вы знаете, у меня есть полномочия мэра до 2025 года, а это большая ответственность служить людям, живущим в этом городе"

- Каха Каладзе

Мэр Тбилиси заявил, что сегодня в городе есть множество начатых проектов, которые надо завершить. По его словам, у администрации города достаточно амбициозные планы на будущее.

Отставка премьера Грузии

Напомним, 29 января Ираклий Гарибашвили объявил о сложении с себя полномочий главы грузинского правительства. Он отметил, что займет должность руководителя правящей партии.

Кандидатуру нового премьера "Грузинской мечты" представит основатель партии и миллиардер Бидзина Иванишвили, который в конце 2023 года вернулся в политику.

Основным кандидатом, по сообщениям СМИ, является действующий председатель "Мечты" Ираклий Кобахидзе.