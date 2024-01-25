Бывший игрок "Милана" может побороться за кресло премьера Грузии

Бывший футболист итальянского "Милана", а ныне генсек правящей партии "Грузинская мечта" и тбилисский мэр Каха Каладзе сообщил, что может побороться за пост премьера страны.
При этом он отметил, что попробует это сделать не раньше 2025 года, когда у него истечет срок пребывания на посту градоначальника.
"Ничего не исключено. Все впереди. Однако, как вы знаете, у меня есть полномочия мэра до 2025 года, а это большая ответственность служить людям, живущим в этом городе"
- Каха Каладзе
Мэр Тбилиси заявил, что сегодня в городе есть множество начатых проектов, которые надо завершить. По его словам, у администрации города достаточно амбициозные планы на будущее.
Отставка премьера Грузии
Напомним, 29 января Ираклий Гарибашвили объявил о сложении с себя полномочий главы грузинского правительства. Он отметил, что займет должность руководителя правящей партии.
Кандидатуру нового премьера "Грузинской мечты" представит основатель партии и миллиардер Бидзина Иванишвили, который в конце 2023 года вернулся в политику.
Основным кандидатом, по сообщениям СМИ, является действующий председатель "Мечты" Ираклий Кобахидзе.