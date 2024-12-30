Вестник Кавказа

Бизнес поможет с уборкой мазута в Краснодарском крае

Бизнес поможет с уборкой мазута в Краснодарском крае
© Фото: оперштаб Краснодарского края
Оперштаб Краснодарского края получил сотни сообщений от представителей бизнеса. Они желают помочь спасателям и волонтерам справиться с мазутом на черноморском побережье.

Более 100 обращений бизнеса приняли операторы на Кубани. Предприниматели стремятся оказать помощь в борьбе с последствиями разлива нефтепродуктов в Черном море, рассказали в кубанском оперштабе.

"На горячую линию для предпринимателей по вопросам помощи в ликвидации ЧС поступило 125 обращений. Среди предложенной помощи - бизнесмены готовы предоставить транспорт для работ по ликвидации ЧС, поставить средства индивидуальной защиты"

- оперштаб Краснодарского края

Напомним, что накануне власти Темрюкского района Кубани передали, что спасателям не хватает добровольцев, готовых бороться с последствиями экологической катастрофы.

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