Вестник Кавказа

Аэропорт Сочи снизил востребованность у пассажиров в 2024 году

Аэропорт Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Сочинский аэропорт снизил показатели по пассажиропотоку на 1,3%: по итогам 2024 года он принял 13,7 млн человек. Самым востребованным внутренним направлением стала Москва, а зарубежным – Стамбул.

В 2024 году Международный аэропорт Сочи принял порядка 13,7 млн пассажиров. Это на 1,3% меньше показателей 2023 года, рассказали в компании "Аэродинамике", куда входит сочинская авиагавань.

"Пассажиропоток на внутренних направлениях демонстрирует отрицательную динамику и снизился на 3% относительно результатов 2023 года - до 12,02 млн пассажиров против 12,4 млн годом ранее"

- пресс-служба компании "Аэродинамика"

Самыми востребованными внутренними направлением стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. На их долю пришлось около 6,5 млн человек. Среди наиболее популярных международных маршрутов оказались Стамбул и Анталья в Турции, а также Ереван в Армении. Рейсами по этим направлениям воспользовались более 930 тыс человек.

В минувшем году из аэропорта Сочи стало возможно улететь в Манаму (Бахрейн). Такое направление вводится впервые за историю авиагавани, отметили в сообщении.

У пассажиров сочинского аэропорта также набирают популярность направления в азиатский регион. Активнее стали развиваться полеты в Таиланд и Шри-Ланку.

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