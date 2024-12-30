Вестник Кавказа

В аэропорту Сочи заработал единый конвейер выдачи багажа

В аэропорту Сочи заработал единый конвейер выдачи багажа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В международном аэропорту курортного Сочи на Кубани заработала единая зона выдачи багажа, которую создали, объединив ранее разрозненные аналогичные зоны, разбросанные по всей немаленькой воздушной гавани.

Авиапассажиры, прибывающие в международный аэропорт курортного города Сочи в Краснодарском крае, теперь будут ожидать свой багаж в единой зоне, сообщает пресс-служба воздушной гавани города.

Нововведение позволит устранить неудобства, существовавшие ранее, когда пункты выдачи багажа находились в разных зонах. Теперь их объединили в один общий зал, что не только упростит навигацию, но и значительно ускорит выход из терминала и сведет к минимуму жалобы о потере вещей, передает "АиФ-Юг".

Это позволило существенно оптимизировать работу сотрудников аэропорта, половина из которых работала на выдаче вещей: их перевели на другие, не менее важные участки.

Неразбериха с багажными зонами в воздушной гавани города-курорта постоянно вызывала нарекания туристов – на поиск нужного терминала уходило много времени, зачастую и сам их багаж попадал на ленты других конвейеров выдачи.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1110 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Аэропорты Грузии побили рекорд по потоку пассажиров

Аэропорты Грузии побили рекорд по потоку пассажиров

Аэропорт в Баку накрыл мощный туман

Аэропорт в Баку накрыл мощный туман

Рейс из Москвы не смог долететь до Еревана и сел в Махачкале

Рейс из Москвы не смог долететь до Еревана и сел в Махачкале

Летевший в ОАЭ самолет вернулся в Москву

Летевший в ОАЭ самолет вернулся в Москву

Ночных рейсов из России в Израиль не будет еще месяц

Ночных рейсов из России в Израиль не будет еще месяц

Авиабилеты для детей будут продаваться с обязательной скидкой 50%

Авиабилеты для детей будут продаваться с обязательной скидкой 50%

Аэропорт Термеза стал работать по фактической погоде

Аэропорт Термеза стал работать по фактической погоде

FlyDubai еще две недели не будет летать в Сочи и Минводы

FlyDubai еще две недели не будет летать в Сочи и Минводы

Qazaq Air выполняет новые авиарейсы в Туркестан

Qazaq Air выполняет новые авиарейсы в Туркестан

Самолет авиакомпании Air Astana аварийно сел в Актау

Самолет авиакомпании Air Astana аварийно сел в Актау

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы