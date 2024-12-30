В аэропорту Сочи заработал единый конвейер выдачи багажа

В международном аэропорту курортного Сочи на Кубани заработала единая зона выдачи багажа, которую создали, объединив ранее разрозненные аналогичные зоны, разбросанные по всей немаленькой воздушной гавани.

Авиапассажиры, прибывающие в международный аэропорт курортного города Сочи в Краснодарском крае, теперь будут ожидать свой багаж в единой зоне, сообщает пресс-служба воздушной гавани города.

Нововведение позволит устранить неудобства, существовавшие ранее, когда пункты выдачи багажа находились в разных зонах. Теперь их объединили в один общий зал, что не только упростит навигацию, но и значительно ускорит выход из терминала и сведет к минимуму жалобы о потере вещей, передает "АиФ-Юг".

Это позволило существенно оптимизировать работу сотрудников аэропорта, половина из которых работала на выдаче вещей: их перевели на другие, не менее важные участки.

Неразбериха с багажными зонами в воздушной гавани города-курорта постоянно вызывала нарекания туристов – на поиск нужного терминала уходило много времени, зачастую и сам их багаж попадал на ленты других конвейеров выдачи.