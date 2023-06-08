Вестник Кавказа

Безналичный расчет расширят по Северному Кавказу

Безналичный расчет расширят по Северному Кавказу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Безналичный расчет должен быть в свободном доступе в СКФО. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

В Минэкономразвития РФ призвали владельцев бизнеса в республиках СКФО активнее расширять географию безналичного расчета.

«Вопрос безналичного расчета актуальный. <> Все понимают, что расчеты осуществляются переводами, с телефона на телефон, наличными – это не секрет. Есть такая проблема. И такую задачу [увеличения доли безналичных платежей] мы ставим перед собой: создать условия для того, чтобы все-таки безналичный расчет был в свободном доступе»

– заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Одной из основных проблем является недостаточная развитость инфраструктуры для проведения безналичных расчетов. Многие магазины, рестораны и другие предприятия не имеют терминалов для оплаты банковскими картами, что ограничивает выбор потребителей. Кроме того, не все жители имеют банковские карты или доступ к интернет-банкингу, что также создает преграды для использования безналичных средств расчетов.

Для того чтобы сделать безналичные расчеты более доступными в регионах Северного Кавказа, необходимо предпринять ряд мер, направленных на устранение вышеупомянутых проблем. Прежде всего, нужно провести работу по развитию инфраструктуры для приема безналичных платежей. Это включает в себя установку терминалов в магазинах и других точках обслуживания, проведение обучающих семинаров для предпринимателей и обеспечение технической поддержки для работы с платежными системами.

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