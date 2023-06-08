Музеи Египта переходят на безналичные

Опубликовано: 6:58, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Музеи и пирамиды в Египте прекращают продажу билетов за наличные, что создаст ряд проблем для самостоятельных туристов из России. Организованным туристам такая проблема не грозит, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Египет усложняет жизнь самостоятельным российским туристам – попасть на экскурсию по пирамидам Гизы, да и в целый ряд египетских музеев для них станет проблематично из-за того, что билеты в них больше не будут продавать за наличные, при этом для организованных туристов ничего не изменится, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Целый ряд археологических памятников и музеев Египта переходят на систему безналичной оплаты входных билетов – это касается как индивидуальных посетителей, так и клиентов туркомпаний. Новшество касается района пирамид Гизы, цитадели Салах ад-Дина аль-Айюби в Каире, храма Ком-Омбо в Верхнем Египте, храма Эдфу, Египетского национального музея и Нубийского музея, а также Незаконченного обелиска и комплекс Абу-Симбел в Асуане, сообщило министерство туризма и древностей Египта.

"Российским туристам в Египте станет сложнее самостоятельно посещать пирамиды Гиза и другие топовые достопримечательности. Покупка входных билетов в музейные и археологические объекты теперь возможна только по банковской карте"

- АТОР

Туркомпаний нововведение коснется в меньшей степени - они могут купить билеты для группового посещения в Центре продажи билетов при Минтуризма Египта. Там же можно купить групповые билеты онлайн на сайте минтуризма. А вот самостоятельно купить билеты по российским банковским картам не получится: банковские карты "Мир", Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, в Египте не принимаются. Разумеется, купить билет будет можно по карте иностранного банка, - прокомментировали в ассоциации.

Что касается сувениров, напитков и других товаров в музейных магазинах, то их по-прежнему можно купить и за наличные, - добавили в АТОР.