Музеи Египта переходят на безналичные

Египет усложняет жизнь самостоятельным российским туристам – попасть на экскурсию по пирамидам Гизы, да и в целый ряд египетских музеев для них станет проблематично из-за того, что билеты в них больше не будут продавать за наличные, при этом для организованных туристов ничего не изменится, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Целый ряд археологических памятников и музеев Египта переходят на систему безналичной оплаты входных билетов – это касается как индивидуальных посетителей, так и клиентов туркомпаний. Новшество касается района пирамид Гизы, цитадели Салах ад-Дина аль-Айюби в Каире, храма Ком-Омбо в Верхнем Египте, храма Эдфу, Египетского национального музея и Нубийского музея, а также Незаконченного обелиска и комплекс Абу-Симбел в Асуане, сообщило министерство туризма и древностей Египта.
"Российским туристам в Египте станет сложнее самостоятельно посещать пирамиды Гиза и другие топовые достопримечательности. Покупка входных билетов в музейные и археологические объекты теперь возможна только по банковской карте"
- АТОР
Туркомпаний нововведение коснется в меньшей степени - они могут купить билеты для группового посещения в Центре продажи билетов при Минтуризма Египта. Там же можно купить групповые билеты онлайн на сайте минтуризма. А вот самостоятельно купить билеты по российским банковским картам не получится: банковские карты "Мир", Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, в Египте не принимаются. Разумеется, купить билет будет можно по карте иностранного банка, - прокомментировали в ассоциации.
Что касается сувениров, напитков и других товаров в музейных магазинах, то их по-прежнему можно купить и за наличные, - добавили в АТОР.