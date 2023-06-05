Налог на развлечения придется платить туристам в Египте

Власти Египта приняли решение ввести ряд новых налогов. Некоторые из них в первую очередь коснутся не столько граждан страны, сколько отдыхающих, - это налоги на роскошь и развлечения.
Новые налоги, которые вводятся сейчас в Египте, отразятся и на туристах, следует из публикаций местных СМИ.
Налог на роскошь в Египте
Один из новых налогов связан с предметами роскоши, которые ввозятся в Египет из-за границы. По информации Al Ahram, он составит 10%.
"Роскошными" депутаты египетского парламента сочли в том числе такие деликатесы, как:
- шоколад,
- определенные фрукты,
- кофе,
- креветки и копченый лосось,
- определенный алкоголь.
Так как эти продукты употребляют гости дорогих отелей, то они и заплатят налог за лакомства.
Dutyfree в Египте
Подорожают товары в любимых туристами магазинах duty free.
За вещи дороже $5 придется заплатить налог в 3%, минимум он должен составлять $1,5. Не выплачивать его смогут только дипломаты, пишет TourDom.ru.
Налог на развлечения
Дороже обойдутся туристам и различные развлечения - именно на них будет распространяться новый налог:
- на вечеринки в отелях с танцами и музыкой - 5%,
- на сафари и дайвинг - 10%,
- на полеты на воздушном шаре - 15%.