Налог на развлечения придется платить туристам в Египте

Опубликовано: 18:45, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Египта приняли решение ввести ряд новых налогов. Некоторые из них в первую очередь коснутся не столько граждан страны, сколько отдыхающих, - это налоги на роскошь и развлечения.

Новые налоги, которые вводятся сейчас в Египте, отразятся и на туристах, следует из публикаций местных СМИ.

Налог на роскошь в Египте

Один из новых налогов связан с предметами роскоши, которые ввозятся в Египет из-за границы. По информации Al Ahram, он составит 10%.

"Роскошными" депутаты египетского парламента сочли в том числе такие деликатесы, как:

шоколад,

определенные фрукты,

кофе,

креветки и копченый лосось,

определенный алкоголь.

Так как эти продукты употребляют гости дорогих отелей, то они и заплатят налог за лакомства.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Dutyfree в Египте

Подорожают товары в любимых туристами магазинах duty free.

За вещи дороже $5 придется заплатить налог в 3%, минимум он должен составлять $1,5. Не выплачивать его смогут только дипломаты, пишет TourDom.ru.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Налог на развлечения

Дороже обойдутся туристам и различные развлечения - именно на них будет распространяться новый налог:

на вечеринки в отелях с танцами и музыкой - 5%,

на сафари и дайвинг - 10%,

на полеты на воздушном шаре - 15%.