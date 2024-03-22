Баку обвинил Ереван в неискренности в отношении миростроительства на Кавказе

В МИД Азербайджана заявили, что Ереван неискренен в отношении мирной повестки в регионе. Там призвали Армению действовать в рамках миростроительства.

Пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил, что Баку осуждает и отвергает необоснованные претензии против Азербайджана, которые содержатся в отчете "Углубление отношений ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе".

Отчет был подготовлен группой, которую возглавляет экс премьер Дании и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Сама группа называется "Сеть друзей Армении".

Дипломат сообщил, что в отчете искажены все факты, а клеветнический характер и необоснованные положения являются составной частью грязной кампании в отношении Баку. Он отметил, что пункты – это абсурдная пропаганда и вызывает серьезные вопросы.

По словам Гаджизаде, некоторые соавторы отчета являлись непосредственными свидетелями оккупации и этнических чисток в отношении мирного азербайджанского населения.

"Мы твердо убеждены, что указанная односторонняя позиция, а также игнорирование всех имеющихся фактов не только подталкивают реваншистские группы в Армении к более радикальной позиции против Азербайджана, но и создают в обществе иллюзию, что "Запад" поддерживает неконструктивную позицию Армении в мирном процессе"

- Айхан Гаджизаде

Представитель МИД АР подчеркнул, что пропагандистские кампании, которые финансируются армянским руководством, говорят о неискренности Еревана в отношении мирной повестки в регионе. Он призвал Армению действовать в рамках миростроительства.