Баку: нет согласия по встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне

В МИД Азербайджана заявили, что не давали согласия на встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне. Ранее в Ереван сообщили о скорой встрече глав МИД двух стран в США.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что в настоящее время нет согласия по встрече глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

Ранее посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян отметил, что Азербайджан положительно отреагировал на предложение Вашингтона по встрече глав МИД двух стран.

Стоит добавить, что армянский МИД сообщил, что готов принять участие в переговорах с Азербайджаном в США.