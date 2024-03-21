Баку и Ереван провели в Женеве переговоры о поддержке мирного процесса

Спикеры парламентов Азербайджана и Армении провели в Женеве переговоры, на которых поднимали вопросы нормализации отношений двух стран и поддержке политики мира.

В рамках ассамблеи Межпарламентского союза, которая прошла сегодня в Женеве, состоялась встреча двух членов парламента Азербайджанской Республики и Республики Армения Сахибы Гафаровой и Алена Симоняна.

В ходе встречи представители властей обсудили нормализацию отношений двух стран и продвижение мирной повестки.

Отмечается, что инициатором встречи стал Межпарламентский союз.

Представители двух парламентом отметили, что урегулирование отношений будет рассмотрено на парламентском уровне.