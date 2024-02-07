Азербайджанский вольник стал чемпионом Европы

Мурад Мамедов завоевал золото чемпионата Европы в Бухаресте. В финале он оказался сильнее спортсмена из Украины. Также в финал пробились три борца из Азербайджана, им предстоят схватки завтра.

Азербайджанский борец греко-римского стиля Мурад Мамедов (60 кг) стал чемпионом Европы, одолев в финале украинца Александра Грушина. Бронзу завоевал Бека Канделаки (130 кг), завоевавший бронзу, вот Ислам Аббасов (87 кг) схватку за бронзу проиграл.

Рашад Мамедов (55 кг) уступил сопернику и завершил первенство обладателем серебряной медали.

Завтра за награды высшей пробы в финале поборется Нихат Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг).