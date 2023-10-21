Азербайджан принимает Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий

Более 15 политических партий и движений за независимость территорий, пострадавших от колониальной политики Франции, встретились на первом съезде, который сейчас проходит в азербайджанской столице. Организаторами мероприятия выступили Народный союз освобождения Гваделупы при поддержке Бакинской инициативной группы.
Инициатива в организации такой встречи принадлежит группе политических партий и движений, которые сражаются за независимость заморских территорий Франции.
Несколько организаций имеют статус почетных гостей в рамках проводимого мероприятия. Среди них – структуры с островов Сен-Мартен и Бонайре. На данный момент они входят в состав колоний Нидерландов.
Встреча будет длиться 2 дня, за которые участники смогут рассмотреть вопрос организации единой платформы для борьбы с французским колониализмом. Это поможет углубить связи между представителями колоний и улучшить координацию действий. Помимо прочего, участники смогут обсудить тактические приемы и практические шаги в борьбе за право на самостоятельность.