Азербайджан принимает Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий

Сейчас столица Азербайджана принимает съезд, в котором участвуют политические партии и движения за независимость территорий, колонизированных французским государством. Мероприятие позволит участникам обсудить важные вопросы по консолидации действий.

Более 15 политических партий и движений за независимость территорий, пострадавших от колониальной политики Франции, встретились на первом съезде, который сейчас проходит в азербайджанской столице. Организаторами мероприятия выступили Народный союз освобождения Гваделупы при поддержке Бакинской инициативной группы.

Инициатива в организации такой встречи принадлежит группе политических партий и движений, которые сражаются за независимость заморских территорий Франции.

Несколько организаций имеют статус почетных гостей в рамках проводимого мероприятия. Среди них – структуры с островов Сен-Мартен и Бонайре. На данный момент они входят в состав колоний Нидерландов.

Встреча будет длиться 2 дня, за которые участники смогут рассмотреть вопрос организации единой платформы для борьбы с французским колониализмом. Это поможет углубить связи между представителями колоний и улучшить координацию действий. Помимо прочего, участники смогут обсудить тактические приемы и практические шаги в борьбе за право на самостоятельность.