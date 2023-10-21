Офис Бакинской инициативной группы открылся в Азербайджане

Опубликовано: 14:00, 21 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Церемония открытия офиса Бакинской инициативной группы состоялась сегодня при участии иностранных гостей. БИГ намерен продолжить борьбу с колониализмом в XXI веке.

Бакинская инициативная группа (БИГ) обзавелась собственным офисом, церемония открытия состоялась 21 октября с участием официальных лиц и иностранных делегатов.

Руководитель БИГ Аббас Аббасов, открывая офис, заверил, что организация продолжит борьбу с неоколониализмом.

"Завершается председательство Азербайджана в Движении неприсоединения. Бакинская инициативная группа уже официально приступила к деятельности. Борьба с неоколониализмом будет продолжена. Мы будем сотрудничать в борьбе против колониализма в разных частях мира"

– Аббас Аббасов

Участвовавший в мероприятии генсек Народного союза за освобождение Гваделупы Жан-Жакоб Бисеп отметил, что БИГ станет значимой платформой в деятельности по борьбе с колониализмом.

"Мы рады и гордимся тем, что находимся здесь. Бакинская инициативная группа станет значимой платформой в нашей дальнейшей работе. Благодарю Азербайджан и Бакинскую инициативную группу. Для нас это очень важный момент"

– Бисеп

Сотрудничество Партии свободы Мартиники с Бакинской инициативной группой длится уже несколько месяцев и будет продолжено, заверил глава Партии Люк Фрэнсис Кэрролл.

"Наша цель заключается в том, чтобы положить конец французскому колониализму. Кроме того, у нас есть проекты, связанные с Азербайджаном. Наша цель - предпринять шаги в своей борьбе, объединившись с другими странами. Наши друзья в Азербайджане помогают нам в этой работе. Это придает нам сил"

– Кэрролл

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля этого года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана. Группа поддерживает борьбу за освобождение народов, проживающих в разных регионах мира и все еще страдающих от колониализма в XXI веке.

Накануне, 20 октября, БИГ провела в азербайджанской столице международную конференцию "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", внимание было уделено колониальной политике Франции.