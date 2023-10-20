Ильхам Алиев: Франция виновна в геноцидах

Опубликовано: 12:30, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Президент Азербайджана рассказал о геноцидах и других преступлениях против человечества, совершенных Францией в рамках ее политики колониализма и неоколониализма. Об этом говорится в его обращении к участникам международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, обращаясь к участникам международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", отметил кровавые преступления и геноцид, совершенные Францией, продолжающей политику колониализма, передает корреспондент "Вестника Кавказа".

Обращение азербайджанского лидера участникам встречи зачитал помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

"Есть страны, которые продолжают неоколониализм, первой из них является Франция. В целом, большинство кровавых преступлений колониальной истории человечества было совершено Францией. На территориях стран Африки, Юго-Восточной Азии, Тихоокеанском регионе, Латинской Америки Франция совершила многочисленные военные преступления и преступления против человечества, расхищала их богатства, держала в рабстве народы. Французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей за их этническую и религиозную принадлежность"

– Ильхам Алиев

В своем обращении к собравшимся на конференции президент Азербайджана напомнил, что в XX веке Франция в течение 30 лет провела около 200 ядерных испытаний во Французской Полинезии, а в течение шести лет в Алжире были проведены 17 испытаний. Последствия этого народы Полинезии и Алжира ощущают по сей день.

"В соответствии с призывами многих организаций необходимо оценить ущерб, нанесенный ядерными испытаниями, и Франция должна выплатить соответствующие компенсации"

– Ильхам Алиев

Кроме того, он напомнил, что в период 132-летней оккупации Алжира Французским государством были убиты свыше 1,5 млн человек, но Франция виновна и в массовых убийствах в других странах. "Масштаб и география массовых убийств, учиненных французской армией, настолько широки, что не поддаются перечислению. Марокко, Тунис, Мали, Джибути, Нигерия, Чад, Сенегал, Вьетнам, Коморские острова, Гаити и другие страны и сегодня ощущают тяжелые последствия этой оккупации", - зачитал в обращении президента Хикмет Гаджиев.

В марте 2021 года президенту Франции был передан документ, составленный историками, "Франция, Руанда и геноцид против тутси (1990-1994)". В нем отмечается, что Франция несет большую ответственность за убийство более 800 тысяч представителей племени тутси в Руанде.

"Франция также является одной из стран, использовавших наибольшее количество мин в мире. Только на территории Алжира было заложено более 5 миллионов мин. В результате Алжир, как и Азербайджан, занимает одно из первых мест в мире среди стран, наиболее пострадавших от взрывов мин. В этом списке после Франции идет ее близкий союзник Армения"

– Ильхам Алиев

Президент АР указал на проблему минной загрязненности и гибели почти 340 азербайджанцев за последние три года из-за мин, заложенных Арменией на оккупированных ею азербайджанских территориях. "Одной из причин, тесно связывающих эти две страны (Франция и Армения) друг с другом, является их опыт занятия минным террором", - заметил азербайджанский лидер.

В Париже в Музее человека хранятся и демонстрируются 18 тысяч черепов бойцов, убитых в колониальных войнах в XIX веке. Среди них есть и черепа алжирских бойцов, требования Алжира вернуть черепа не выполнены полностью по сей день.

"И сегодня продолжаются новые позорные методы колониализма Франции. Собравшиеся на этой конференции народы заморских территорий многие годы ведут борьбу за независимость. Франция, которая не может отказаться от истории колониализма, не уважает права и мечты народов о свободе, проживающих в заморских общинах и территориях за пределами Европы, на Тихом и Атлантическом океанах, всячески препятствует реализации их устремлений"

– Ильхам Алиев

Так, во Французской Гвиане растет безработица, на пороге нищеты находится примерно половина населения, Мартиника и Гваделупа находятся лицом к лицу с двумя большими катастрофами - местное население подвергается ассимиляции путем тайного и незаконного заселения, кроме того, жители этих территорий страдают от онкологических заболеваний, вызванных использованием в свое время хлородеконных пестицидов, отравивших почву.

"Франция отказывается признать суверенитет Союза Коморских Островов над островом Майотта. Движение Неприсоединения в своих документах постоянно подтверждает неоспоримый суверенитет Союза Коморских Островов над островом Майотта.

Без участия половины населения Новой Каледония проводится референдум и, таким образом, у народа Новой Каледония отнимается право на независимость", - говорится в обращении.

Кроме того, Франция, не принимающая концепцию этнических меньшинств, запрещает корсиканский язык. Ильхам Алиев напомнил, что ООН расценил это как дискриминацию и нарушение международного права.

"Проводя лицемерную политику двойных стандартов, Франция в то же время пытается представить себя как защитника национальных меньшинство в нашем регионе"

– Ильхам Алиев

В обращении азербайджанского президента говорится о том, что параллельно с неоколониалистскими тенденциями, наблюдается широкий размах во Франции расизма и исламофобии. "Некоторые из представленных сегодня здесь лиц подвергаются давлению и дискриминации, расистским нападкам в различной форме. Французское правительство, которое должно вести борьбу с подобными беспокоящими и опасными тенденциями внутри страны, пытается поучать другие государства, вмешиваться во внутренние дела других стран. Недавний вывод французских войск из Мали, Нигера и Буркина-Фасо еще раз продемонстрировал, что проводимая Францией политика беспощадного неоколониализма в Африке обречена на провал", - подчеркнул лидер Азербайджана.

"Франция, которой должно быть стыдно за свою колониальную историю, богатую кровавыми преступлениями вместо того, чтобы извиниться за совершенные зверства, говорит о вымышленных этнических чистках в других странах. Эта страна злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН для проведения предвзятой, необъективной политики, занимается геополитическими интригами в различных регионах"

– Ильхам Алиев

Азербайджан как председатель Движения Неприсоединения поддерживает народы, ведущих борьбу против колониализма и стремящихся к свободе, говорится в обращении к участникам международной конференции в Баку. "Ваше участие в Министерском заседании в рамках председательства Азербайджана в Движении Неприсоединения 6 июля 2023 года в Баку, а затем в мероприятии в штаб-квартире Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября и сегодня во вновь проводимом в Баку мероприятии, посвященном особо актуальной для человечества борьбе с колониализмом, его последствиями и неоколониализмом, является наглядным показателем поддержки, оказываемой Азербайджаном, как председателя Движения Неприсоединения, в этом вопросе", - подчеркнул Ильхам Алиев.

В заключении была отмечена важность доведения до мировой общественности темы борьбы с колониализмом посредством всех возможных платформ. Азербайджанский лидер призвал активизировать деятельность 4-го Комитета (политические вопросы и вопросы деколонизации) Генеральной Ассамблеи ООН.

"Сегодняшняя конференция является благоприятной возможностью для обсуждения вызовов и возможностей, стоящих в глобальной повестке дня борьбы с колониализмом, его последствиями и неоколониализмом", - говорится в обращении.

Ильхам Алиев выразил убежденность, что обсуждения, которые будут проведены в рамках конференции, послужат мобилизации совместных усилий в борьбе против колониализма, выдвижению новых идей и инициатив во благо человечества и для того, чтобы оставить в наследие будущим поколениям "мир, свободный от колониализма".