Конференция против колониализма Франции проходит в Азербайджане

Опубликовано: 9:31, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Международная конференция проводится сегодня в Баку, ее темой стал колониализм в XXI веке и нарушение прав человека. В Азербайджан для участия прибыли представители французских колоний.

В столице Азербайджана стартовала международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

Участие в мероприятии принимают представители 14 стран и представители таких морских территорий, как Французская Полинезия, Французская Гвиана, Новая Каледония, Мартиника и Гваделупа, которые по сей день остаются под колониальным контролем Франции. Кроме того на форум прибыли представители территориальной общности Корсика, также относимой сегодня к Франции.

Форум, посвященный проблеме французского колониализма, был организован Бакинской инициативной группой (БИГ), созданной в июле этого года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана. Группа выступает в поддержку свободу народов, которые в XXI веке продолжают страдать от колонизации.