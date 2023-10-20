Азербайджан открыл платную дорогу до границы с Россией

Опубликовано: 16:23, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Азербайджанская Республика открыла платный участок магистрали, который проходит до границы РФ. В торжественной церемонии запуска движения принимал участие глава АР Ильхам Алиев.

Глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня открыл платный автомаршрут от поселка Гаджи-Зейналабди до государственной границы РФ. Такая информация опубликована на официальной странице главы АР.

Автомагистраль Баку-Губа-госграница РФ будет альтернативным маршрутом для уже действующей дороги, которая проложена по такому же пути. Недавно построенная магистраль имеет четыре полосы для автомобильного движения, протяженность которых составляет 129 км. Дорога находится в 40 км от столицы Азербайджана.

Маршрут Баку-Губ-госграница РФ – это участок международного пути "Север-Юг".

Стоимость проезда по автомобильной магистрали от Баку до государственной границы РФ составит 25 манат.