РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Азербайджан открыл платную дорогу до границы с Россией

Азербайджан открыл платную дорогу до границы с Россией
Азербайджанская Республика открыла платный участок магистрали, который проходит до границы РФ. В торжественной церемонии запуска движения принимал участие глава АР Ильхам Алиев.

Глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня открыл платный автомаршрут от поселка Гаджи-Зейналабди до государственной границы РФ. Такая информация опубликована на официальной странице главы АР.

Автомагистраль Баку-Губа-госграница РФ будет альтернативным маршрутом для уже действующей дороги, которая проложена по такому же пути. Недавно построенная магистраль имеет четыре полосы для автомобильного движения, протяженность которых составляет 129 км. Дорога находится в 40 км от столицы Азербайджана.

Маршрут Баку-Губ-госграница РФ – это участок международного пути "Север-Юг".

Стоимость проезда по автомобильной магистрали от Баку до государственной границы РФ составит 25 манат.

Азербайджан запускает рекордную солнечную станцию

Азербайджан запускает рекордную солнечную станцию

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1320 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version