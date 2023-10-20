Азербайджан запускает рекордную солнечную станцию

Опубликовано: 14:05, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ближайшее время в Республике Азербайджан введут в эксплуатацию крупнейшую солнечную электростанцию. Она была построена за счет иностранных инвестиций.

В Азербайджане завершили строительство крупнейшей солнечной электростанции "Гарадаг". Планируется, что в ближайшие дни она будет запущена в эксплуатацию. Об этом сообщил министр энергетики страны Парвиз Шахбазов.

На строительство Гарадакской электростанции было потрачено $225 млн, которые были получены от иностранных инвесторов. Это первая СЭС в стране, которая построена за счет иностранных вложений.

О СЭС "Гарадаг"

Строительство электростанции было начато в 2022 году вместе с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов Masdar. Мощность электростанции составляет 230 МВт. На территории предприятия были установлены свыше 500 тыс солнечных панелей, они расположены на 550 гектарах. Планируется, что электростанция сможет обеспечить электроэнергией 110 тыс азербайджанских домов.