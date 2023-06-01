С геостратегической точки зрения Каспийский регион превратился в энергетический хаб, сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе Бакинской энергетической недели.
Он отметил роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы и региона в целом. Шахбазов напомнил, что Баку инициировал проект Южного газового коридора, играющего ключевую роль в обеспечении стран Евросоюза газом.
"Мы сегодня экспортируем свой газ в 6 стран и считаем, что число этих стран будет расти. Считаю также, что партнерство и сотрудничество с третьими странами очень важно для достижения поставленных целей"
- Парвиз Шахбазов
Министр подчеркнул, что сегодня Азербайджан продолжает работать над увеличением источников природного газа. По его словам, страна обладает запасами природного газа (1,7 трлн кубометров). Он добавил, что Баку в перспективе будет продавать эти запасы.
"Кроме того, мы к 2028 году за счет расширенного применения ВИЭ сэкономим около 1 млрд кубометров газа, который будет направлен на экспорт"
- Парвиз Шахбазов