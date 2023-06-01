Опубликовано: 9:48, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Парвиз Шахбазов сообщил о превращении Каспия в энергохаб. Он заявил о важной роли Баку в обеспечении энергобезопасности Европы и региона.

С геостратегической точки зрения Каспийский регион превратился в энергетический хаб, сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе Бакинской энергетической недели.

Он отметил роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы и региона в целом. Шахбазов напомнил, что Баку инициировал проект Южного газового коридора, играющего ключевую роль в обеспечении стран Евросоюза газом.

"Мы сегодня экспортируем свой газ в 6 стран и считаем, что число этих стран будет расти. Считаю также, что партнерство и сотрудничество с третьими странами очень важно для достижения поставленных целей"

- Парвиз Шахбазов

Министр подчеркнул, что сегодня Азербайджан продолжает работать над увеличением источников природного газа. По его словам, страна обладает запасами природного газа (1,7 трлн кубометров). Он добавил, что Баку в перспективе будет продавать эти запасы.

"Кроме того, мы к 2028 году за счет расширенного применения ВИЭ сэкономим около 1 млрд кубометров газа, который будет направлен на экспорт"

- Парвиз Шахбазов