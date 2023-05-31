В Азербайджане начала работу XXVIII Бакинская энергетическая неделя

Опубликовано: 10:29, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: логотип с официального сайта XXVIII Бакинской энергетической недели

В Баку сегодня стартовала XXVIII Бакинская энергетическая неделя, которая объединит под одним брендом три престижных мероприятия: 28-ю международную выставку "Нефть и газ Каспия", 11-я Каспийскую международную выставку "Энергетика и зеленая энергия" и 28-й Бакинский энергетический форум.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, который принимает участие в церемонии официального открытия XXVIII Международной выставки "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil&Gas) и 11-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" (Caspian Power), которая начала работу в Бакинском Экспо-центре, выступил на мероприятии.

В ходе церемонии открытия США также выступил помощник госсекретаря Государственного бюро энергетических ресурсов США Джеффри Пайетт, который в своем выступлении отметил: США готовы поддержать Азербайджан в дальнейшем увеличении поставок энергоресурсов в Европу.

"США и Азербайджан успешно сотрудничают более 30 лет"

- Джеффри Пайетт

Обращение к участникам Бакинской энергетической недели написал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его зачитала в ходе церемонии открытия мероприятия торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон. В документе говорится о важности роли Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы.

Также Европа поддерживает расширение Южного газового коридора – об этом заявила на церемонии открытия Бакинской энергетической недели глава Генерального директората по энергетике Европейского Союза Кристина Лобилло Борреро.

Свое участие в мероприятиях подтвердили 326 компаний из 37 стран мира.