Кому Азербайджан продает газ

Азербайджан с начала года экспортировал в Грузию более миллиарда кубометров газа, в Европу – почти 4 млрд кубометров, сообщили в Минэнерго АР. Там же добавили, что с января по апрель Баку добыл более 16 млрд кубометров газа.
Руководитель азербайджанского энергетического ведомства Парвиз Шахбазов рассказал о газовых поставках Азербайджана в Европу, Турцию и Грузию с начала текущего года и о добыче с января по апрель.
Европа покупает газ у Азербайджана
По словам министра энергетики, Азербайджан экспортировал в Европу около 3,9 млрд кубометров (46% всех поставок). Турция получила от Азербайджана 3,4 млрд кубометров (41%), Грузия – 1,1 млрд куб м (13%).
Сколько нефти и газа у Азербайджана
Помимо этого, глава министерства заявил, что с начала года Баку добыл 16,2 млрд кубометров газа. По словам Шахбазова, это на 2,6% больше прошлогодних показателей.
Также Азербайджан с января добыл 10,2 млн тонн нефти, из которой 8,5 тонн было отправлено в иностранные государства, добавил руководитель ведомства.