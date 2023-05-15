Кому Азербайджан продает газ

Опубликовано: 10:37, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Азербайджан с начала года экспортировал в Грузию более миллиарда кубометров газа, в Европу – почти 4 млрд кубометров, сообщили в Минэнерго АР. Там же добавили, что с января по апрель Баку добыл более 16 млрд кубометров газа.

Руководитель азербайджанского энергетического ведомства Парвиз Шахбазов рассказал о газовых поставках Азербайджана в Европу, Турцию и Грузию с начала текущего года и о добыче с января по апрель.

Европа покупает газ у Азербайджана

По словам министра энергетики, Азербайджан экспортировал в Европу около 3,9 млрд кубометров (46% всех поставок). Турция получила от Азербайджана 3,4 млрд кубометров (41%), Грузия – 1,1 млрд куб м (13%).

Сколько нефти и газа у Азербайджана

Помимо этого, глава министерства заявил, что с начала года Баку добыл 16,2 млрд кубометров газа. По словам Шахбазова, это на 2,6% больше прошлогодних показателей.

Также Азербайджан с января добыл 10,2 млн тонн нефти, из которой 8,5 тонн было отправлено в иностранные государства, добавил руководитель ведомства.