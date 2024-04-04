Азербайджан и Россия активизировали МТК "Север-Юг"

Азербайджан и РФ нарастили темпы развития различных сегментов международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг". Стороны активно сотрудничают в области модернизации инфраструктуры, увеличения пропускной способности и сокращения времени доставки грузов

Сотрудничество между Азербайджаном и Россией в области транспорта и логистики становится все более активным, особенно в рамках развития международного транспортного коридора "Север-Юг". Этот коридор играет важную роль в обеспечении эффективной транспортной связи между странами Европы и Азии, а также способствует развитию торгово-экономических отношений.

"Есть несколько сегментов по сотрудничеству с Азербайджаном в отношении активизации МТК "Север-Юг". Фактически, этот коридор берет начало на Балтике, у Санкт-Петербурга, а его ответвления завершаются в Иране и могут дойти до Индии. Часть маршрута идет через Азербайджан по суше (автодороги и железная дорога) и по Каспию, и мы договорились проработать зоны кооперации"

– первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов

По его словам, стороны активно сотрудничают в области модернизации инфраструктуры, увеличения пропускной способности и сокращения времени доставки грузов.

Одним из ключевых направлений развития является совершенствование железнодорожной инфраструктуры и расширение сети автомобильных дорог. Это позволит увеличить объемы перевозок и сделать транспортное сообщение между Азербайджаном и Россией более эффективным и конкурентоспособным.

В результате активизации работы по развитию различных сегментов МТК "Север-Юг" между Азербайджаном и Россией ожидается увеличение объемов транзитных грузоперевозок и улучшение качества услуг.