"Север-Юг" будет развиваться за счет сотрудничества стран Каспийского региона

Заместитель генпрокурора России заявил, что международный транспортный коридор "Север-Юг" сможет активно развиваться в рамках дружественных отношений стран Каспийского региона.

В рамках встречи генеральных прокуроров стран Каспийского региона, которая проходит в столице Азербайджана, выступил заместитель генпрокурора РФ Петр Городов. В своей речи он подчеркнул важность развития добрососедских отношений между государствами региона.

Городов также отметил, что благодаря сотрудничеству стран будет развиваться международный транспортный коридор "Север-Юг".

"Дружественные и добрососедские отношения стран прикаспийского региона укрепляются. Растет сотрудничество в энергетической сфере. Что касается транспортных проектов, развитие коридора Север-Юг из Санкт-Петербурга в Мумбаи также требует грузоперевозок по Каспийскому морю"

- Петр Городов

Заместитель генпрокурора также добавил, что экология региона является приоритетным направлением в отношениях стран Каспия. Он уточнил, что Россия приоритетным это направлением.

Городов также отметил, что нынешняя встреча генпрокуроров – это пример успешных взаимоотношений стран в сфере экологии.