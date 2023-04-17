Опубликовано: 11:25, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан стал лидером по импорту машин из Грузии по итогам первых двух месяцев текущего года, купив свыше 4,8 тыс автомобилей. Также в список вошли Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

В январе-феврале этого года Азербайджан приобрел у Грузии 4 820 автомобилей, став лидером по импорту машин из этой страны, сообщает Управление национальной статистики Грузии.

Помимо Азербайджана, в список стран, который импортируют из Грузии транспортные средства, вошла Армения (2 834), Казахстан (2 589), Кыргызстан (1 338) и Россия (978).

Что касается России, то за указанный период Грузией было экспортировано автомобилей на общую сумму $13,5 млн (+679,7%). Наибольшим спросом традиционно пользуется легковой транспорт.

Стоит отметить, что в первом квартале 2023 года Грузия ввезла 28,6 тыс автомобилей порядка 23 тыс наименований, 80% из них – легковушки. Также Грузия приобрела 2,3 тыс грузовиков, 184 пассажирских машин и 1,5 тыс транспорта с прицепом.