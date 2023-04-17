Опубликовано: 10:37, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном в 2022 году увеличился в 4 раза и составил почти $600 млн. Казахстан импортирует из Азербайджана нефтяную продукцию, а Азербайджан закупает зерно.

Азербайджан и Казахстан ускорили товарооборот, увеличив его в прошлом году в 4,4 раза, приводит данные Государственный таможенный комитет.

Двусторонний товарооборот по итогам 2022 года составил $598,5 млн, из которых $104 млн приходятся на азербайджанский экспорт, а $494,4 – на казахстанский.

Стоит отметить, что Казахстан является одним из главных импортеров азербайджанской нефти, в прошлом году Астана импортировала нефтяную продукцию на $102,7 млн (в 2,6 раз больше показателей 2021 года). В свою очередь Казахстан экспортирует в Азербайджан зерно. В 2022 году Баку приобрел 280 тыс т казахстанской пшеницы, что в 5 раз больше показателей 2021 года.

Напомним, ранее президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев встретились в Астане. Лидеры стран заявили о готовности расширить товарооборот между двумя государствами до $1 млрд.