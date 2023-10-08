AZAL возвращает полеты в Израиль

Опубликовано: 20:12, 8 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рейсы между Баку и Тель-Авивом скоро снова начнет осуществлять азербайджанская AZAL. Самолеты отправятся в столицу Израиля во вторник 10 октября.

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" скоро вернется к выполнению рейсов между Баку и Тель-Авивом, сообщение распространила ее пресс-служба.

Перевозчик уточнил, что самолеты между столицами Азербайджана и Израиля снова будут летать начиная с послезавтра.

В пресс-службе заверили, что предупредят пассажиров, если в ситуации с рейсами в Израиль будут происходить какие-либо изменения.

Ранее авиасообщение было приостановлено после нападения палестинской группировки ХАМАС.

Нападение на Израиль

По последним данным, в результате атаки на Израиль, начавшейся накануне, число жертв с израильской стороны превышает 700, ранены свыше 2,2 тыс человек