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Продажу туров в Израиль приостановили в России

Шторм на море
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В связи с нападением группировки ХАМАС на Израиль российские власти рекомендуют туроператорам на время эскалации прекратить продажу туров в Израиль.

Минэкономразвития РФ опубликовало рекомендации, связанные с войной между Израилем и Палестиной. Они обращены как к россиянам, так и к туроператорам.

В МЭР настоятельно советуют гражданам РФ не ездить в ближайшее время в Израиль: туристические поездки в страну лучше отложить до момента, когда ситуация нормализуется.

Тем туристам, кто уже находится в Израиле, в министерстве советуют быть бдительными, особенно перемещаясь по стране, узнавать о рекомендациях врачей и выполнять их.

Что касается туроператоров и турагентов, то они обязаны остановить продажи и рекламу туров и отдельных услуг в Израиле. Тех, кто уже купил турпродукты, надо проинформировать об эскалации.

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