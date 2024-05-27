Атака на офис партии Саакашвили произошла в Тбилиси

Ночью в Грузии неизвестные напали на офис крупнейшей оппозиционной партии страны. В офисе «ЕНД» выбиты стекла и повреждено оборудование. В вандальном нападении приняли участие около 100 человек, рассказали в партии.

Тбилисский офис партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" в ночь на субботу подвергся атаке вандалов.

"Вандальская атака продолжалась более получаса, в ней приняли участие около сотни нападавших... Фасад офиса поврежден, окна выбиты, партийное оборудование поврежден"

– заявление политической партии

Также в "ЕНД" сообщают, что злоумышленники были вооружены дубинками и угрожали членам партии. Накануне нападения оскорбительные надписи появились на зданиях, где размещаются в Тбилиси другие оппозиционеры.

МВД страны пока не комментирует ночной инцидент.