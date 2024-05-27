Вестник Кавказа

Атака на офис партии Саакашвили произошла в Тбилиси

Потресканное стекло
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ночью в Грузии неизвестные напали на офис крупнейшей оппозиционной партии страны. В офисе «ЕНД» выбиты стекла и повреждено оборудование. В вандальном нападении приняли участие около 100 человек, рассказали в партии.

Тбилисский офис партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" в ночь на субботу подвергся атаке вандалов.

"Вандальская атака продолжалась более получаса, в ней приняли участие около сотни нападавших... Фасад офиса поврежден, окна выбиты, партийное оборудование поврежден"

– заявление политической партии

Также в "ЕНД" сообщают, что злоумышленники были вооружены дубинками и угрожали членам партии. Накануне нападения оскорбительные надписи появились на зданиях, где размещаются в Тбилиси другие оппозиционеры.

МВД страны пока не комментирует ночной инцидент.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1740 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ираклий Кобахдизе: в Грузии &quot;майдана&quot; не будет

Ираклий Кобахдизе: в Грузии "майдана" не будет

Комитет парламента Грузии преодолел вето на закон об иноагентах

Комитет парламента Грузии преодолел вето на закон об иноагентах

Президент Грузии предложила оппозиции подписать проевропейскую хартию

Президент Грузии предложила оппозиции подписать проевропейскую хартию

Лекция Кобахидзе завершилась стычкой молодежи на улицах Тбилиси

Лекция Кобахидзе завершилась стычкой молодежи на улицах Тбилиси

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы