Вестник Кавказа

Армения обстреливает Азербайджан вторые сутки подряд

Военный Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе Азербайджане. Вчера обстрелу подверглись позиции в том же направлении.

Позиции азербайджанской армии в населенном пункте Йеллиджа Кельбаджарского района обстреляны с армянской стороны, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Провокация была зафиксирована в 12:45 по местному времени. Огонь велся с позиций, которые находились в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района Армении.

Стоит отметить, что Армения обстреливает Кельбаджарский район вторые сутки подряд. Вчера армянские ВС атаковали позиции Азербайджана в том же направлении.

В свою очередь, в Баку заявили, что не хотят усугублять ситуацию и не открыли ответный огонь. Это было сделано для сохранения стабильности.

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