Армения вновь обстреляла позиции Азербайджана

ВС Армении снова открыли огонь по территории Азербайджана. На этот раз нападение было совершено на позиции АР в направлении Кяльбаджарского района. Атака произошла в пятницу рано утром.

Позиции Азербайджана сегодня вновь были подвергнуты атаке со стороны Армении. По информации министерства обороны АР сегодня около шести часов утра по местному времени был совершен обстрел со стороны Вооруженных сил РА в направлении села Йеллиджа в Кяльбаджарском районе.

"23 февраля в 05:50 подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района"

- Министерство обороны Азербайджана

При этом в ведомстве отметили, что ответный огонь со стороны позиций АР не был открыт, чтобы не усугублять ситуацию на границе стран и сохранить стабильность.

Минобороны Азербайджана призвало армянскую сторону не допускать подобных провокаций и наказать виновных в данной атаке.

"Мы призываем военное руководство Армении не допустить подобных провокаций, направленных на нарушение стабильности условной границы в последние пять месяцев и вновь вывести ситуацию из-под контроля, и требуем выявить и наказать виновных в этих действиях"

- Министерство обороны Азербайджана