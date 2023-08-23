Армения исправит Декларацию о независимости?

Опубликовано: 13:00, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт премьер-министра Армении

Декларация о независимости Армении, принятая ровно 33 года назад, на самом деле поставила суверенитет республики под угрозу. Документ давно нуждается в глубоком анализе, переосмыслении и радикальном изменении, объявил сегодня премьер-министр страны Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, в 33-ю годовщину принятия Декларации о независимости Армении, выступил с посланием, в котором подверг критике основополагающий документ армянской государственности.

Как пояснил армянский премьер, Декларация была принята на пике популярности карабахского сепаратизма, в условиях экономического, политического и идеологического кризиса в СССР. Перечитывая ее текст в годы Карабахской войны и особенно после нее, Пашинян отметил, что воспринимается она совершенно иначе, чем принято о ней думать в обществе.

"Критический анализ текста декларации показывает, что мы в итоге выбрали такой дискурс и содержание, в основе которого лежит формула, превратившая нас в часть СССР. Речь идет о региональной среде и конфронтационном дискурсе, который должен был все время держать нас в состоянии конфликта с соседями"

- Никол Пашинян

Несмотря на то, что правовым документом, в котором провозглашается государственность Армении и излагаются ее фундаментальные принципы, страна выбрала курс на отделение от СССР, именно им были закрыты все дороги к настоящему суверенитету, обратил внимание премьер-министр.

Именно поэтому спустя 33 года документ нуждается в глубоком анализе, поскольку это – политический документ со всеми вытекающими последствиями. Пашинян подчеркнул, что настоящей повесткой независимости Армении является повестка мира с соседями.

"Если у нас будет мир, то будет и независимость. Пока нет мира, призрак СССР будет витать в нашем небе, в небе нашего региона"

- Никол Пашинян

Выбор Армении – это независимость, суверенитет и демократия, и этот выбор поддержит любой гражданин страны, уверен армянский премьер.