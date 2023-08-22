Брюссель призвал Баку и Ереван возобновить переговоры

В МИД Бельгии заявили, что Азербайджану и Армении следует вернуться к переговорам. Там отметили, что это поможет положить конец вражде.
Глава МИД Бельгии обратилась к Азербайджану и Армении с призывом вернуться за стол переговоров.
В ходе поездки в Ереван Хаджа Лабиб отметила, что недостатка в переговорах на самом высоком уровне нет, но нет воли к реализации достигаемых договоренностей.
"Это позволит положить конец вражде и создать возможности формирования условий для реального применения"
– глава МИД
Поездка на Южный Кавказ
Глава бельгийского внешнеполитического ведомства начала сегодня свой визит в Армению. В рамках поездки она пообщается с главой МИД республики Араратом Мирзояном, а также проведет ряд других встреч высокого уровня. После этого Хаджа Лабиб отправится в Азербайджан.